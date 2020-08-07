Архітектурна компанія Stilt Studios на острові Балі, що в Індонезії, розпочала будівництво збірного будинку, який виготовлений з перероблених коробок. Вже у жовтні компанія запустить його у вільний продаж.

Компанія базується на острові, тож продаж будинків сприятиме розвитку Балі, пише Archdaily.

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За словами архітекторів, приміщення матиме площу у 64 метри квадратних, а сама конструкція буде піднята на 40 сантиметрів від землі.



Розробники розраховують на популярність житла / Фото Archdaily

Екологічний будиночок вміщатиме спальню, ванну кімнату, відкриту кухню, їдальню, а також зовнішні тераси.

Дах приміщення складається на з 25% пластику та алюмінію, які також колись були частиною пакування. Шар алюмінію зверху допомагає забезпечити 100% водонепроникний матеріал.



Всередині будівля має всього кілька кімнат / Фото Archdaily

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Сама конструкція даху, є похилою та збирає воду, яка потім зберігається для подальшого використання, наприклад – для поливу навколишнього саду.

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