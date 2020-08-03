У місті Сан-Паулу, що в Бразилії звели доповнення до офісних приміщень. Будували його з використанням нових інженерних технологій. Найцікавішим є фасад будівлі, який складається з невеликих бетонних блоків.

Стіни в будівлі складаються з невеликих бетонних екранів, що мають просвіти, та піддаються регулюванню, повідомляє Archdaily.

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Загальна мета будівлі полягала у тому, щоб забезпечити економний, екологічно чутливий і в водночас новий дизайн, а також надати фабричним будівлям новий вигляд.



Архітектори прагнули переосмислити дизайн фабричних будівель / Фото Archdaily

Площа першого поверху подвійної висоти містить нове сховище для продукції, яку виготовляє завод. В той час перший і другий поверхи призначені для офісних приміщень, а останній – вітрина для фабричної продукції.



Навіть столи в офісі є модульними / Фото Archdaily

Загалом фасадна система складається з двох частин, адже стіни тут виготовлені зі скла, яке покривають бетонні екрани. Таким чином будівля не піддається перегріву, та постійно зберігає комфортну температуру всередині.



Процес виготовлення каркасу / Фото Archdaily

До того ж, кожен просвіт у фасаді не є випадковим, адже моделі згенеровані за допомогою цифрових технологій, які і вирахували оптимальне розташування отворів.

Самі бетонні екрани кріпляться до стіни за допомогою невеличких фанерних конструкцій, а готовий фасад також добре поглинає звук з вулиці.



Процес будівництва був доволі клопітким / Фото Archdaily

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Орнамент на фасаді вже не сприймається як просто прикраса, а стає корисним елементом для створення комфортного середовища всередині приміщення, створюючи таким чином новий тип "функціональної естетики" для будівельної культури,

– пояснили архітектори.