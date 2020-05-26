Будинок з однією стіною: цікаве рішення для поділу помешкання на дві частини в Швейцарії: фото

В Швейцарії побудували помешкання з однією бетонною стіною, яка і розділяє будинок навпіл. Усі зовнішні стіни натомість зроблені зі скла. Помешкання призначене для двох сімей, а кімнати тут утворені зі складок єдиної опорної стіни.

Простота концепції та зведення всієї архітектури до єдиного елемента, створює істотну залежність і, своєю чергою, робить будівлю дуже складною, пише Archdaily.

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Для того, щоб будинок міг стояти, опорна стіна має численні складки, які формують цікаві форми для кожної з кімнат. Одна кімната тут увігнута, інша опукла, деякі з них відкритого плану, а деякі мають секції.



Кожен поверх відрізняється своїм плануванням / Фото Archdaily

Кожен поверх тут складається з однієї довгої кімнати. Попри значно обмежену площу підлоги, подовжені кімнати здаються просторими. Це пояснює, чому будівля виглядає значно меншою зовні, ніж зсередини.



Перекриття в будинку теж бетонні / Фото Archdaily

У всьому будинку є лише одна зона, яка повністю закрита: ванна кімната. Але це теж випливає з логіки складок стіни.



В будинка поки немає власників / Фото Archdaily

Поверхи пов'язані між собою бетонними або дерев'яними каскадними сходами, які ведуть через всю висоту будинку від одного кінця до іншого.



Загальний план приміщення / Фото Archdaily

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Інтер'єр тут найбільше нагадує індустріальний, через голі бетонні стіни, проте велика кількість світла за рахунок прозорих зовнішніх стін, робить його особливим.