KLEO Art Residences – це проєкт житлового будинку, який кидає виклик стереотипам у типології житла. Адже це перше житло в Чикаго, де полікарбонатні панелі облицьовують більшу частину фасаду. Архітектори вирішили запропонувати мешканцям "щось цікавіше ніж просто скло".

Будівля є частиною більш масштабної стратегії для активізації громади Вашингтонського парку на півдні Чикаго, пише Archdaily.

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Замість використання скла команда дизайнерів вирішила дати орендарям та інвесторам розсіяне природне денне освітлення через фасад з полікарбонату.



Будинок пропускає сонячне світло, але при цьому зберігає приватність мешканців / Фото Archdaily

Загалом будинок вміщатиме 58 квартир різного розміру. На першому рівні розміщуються торгові площі та робочі студії для художників, що демонструють та продавати свої роботи громаді.



Напівпрозорою буде лише фронтальна стіна / Фото Archdaily

Для цього нижній поверх обладнаний гаражними дверима, які можна залишати відчиненими протягом усього дня. Також кожен поверх має чітку кольорову палітру, яка намальована із фрески.



Перший поверх вирішили віддати митцям / Фото Archdaily

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Фасад з полікарбонату забезпечує оптимальне денне освітлення для мешканців, тоді як у вечірні години будинок буквально світиться і стає маяком всередині громади.

Дивіться більше фото будинку з полікарбонатним фасадом: