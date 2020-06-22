В Намібії, місцевий архітектор створив проєкт незвичного житла – у вигляді гнізда. Така будівля повністю зроблена з соломи, а інтер'єр виконаний у стилі модерн. Будинок має автономні системи електромережі, водопостачання та опалення.

Розробник надихнувся гніздами, які в'ють місцеві птахи, повідомляє Archdaily.

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За словами архітектора, довгий час в нього не було клієнтів, адже "люди вважали за краще мати 4 стіни та дах ніж незвичний архітектурний проєкт".



Біля будинку також розташований басейн / Фото Archdaily

Я створив перше "гніздо" три роки тому, і відтоді тоді я пробував втілити ідею масового виробництва такого житла протягом 3 років, змінюючи форми та матеріали відповідно до місць, де вони будувались,

– розповів архітектор.

Справи йшли препогано, проте нещодавно автор "гнізда" зустрів першого клієнта, якого зацікавила ідея мати таке помешкання.



Будиночок також має тераси / Фото Archdaily

Дизайн був намальований від руки, розпочалось усе з простих ескізів кількох кімнат, який пізніше виріс і перетворився на триповерхову структуру з 4 спалень, ванної кімнати, яка існує сьогодні.

У нас не було 3D-малюнків на комп'ютері, все робилося вручну, кожна остання деталь спочатку була ескізом, а потім була схвалена клієнтом,

– поділився враженнями архітектор.

Сама споруда складається з металевого каркаса, який разом з дахом обкладений соломою. Винятком є фундамент, який тут зроблений з каменю.



Натхнення автор черпав у природи / Фото Archdaily

Будівля ізольована від цивілізації – найближче місто розташоване за 125 кілометрів від помешкання.

Житлова площа тут велика і допомагає зберігати прохолоду в дуже спекотні дні, водночас взимку кімнати зберігають тепло. Інтер'єр виконаний в стилі модернізм, а його окрасою став зал в центрі приміщення.



Інтер'єр зроблений в модерному стилі / Фото Archdaily

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Будівля не має підключення до електромережі з автономним водопостачанням і складним сонячним і акумуляторним живленням. Це поєднання ручної роботи та простої архітектури. Єдиним мінусом в проєкті є відсутність мобільного зв'язку та інтернету.

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