До однієї з іспанських архітектурних фірм звернувся чоловік з проханням спроєктувати прибудову до його вілли. Головними умовами були відокремленість від решти будинку та висота кімнат до трьох метрів. В результаті вийшла стильна прибудова на два поверхи: нагорі одна кімната, а на першому поверсі – дві.

Прибудова розташована за кілька метрів від основного будинку, повідомляє Archdaily.

Цікаво: Землетрус не страшний: у США побудували стильний та надійно укріплений будинок – фото

На другому поверсі є крихітна спальня з панорамними вікнами та дерев'яним облицюванням, попри те, що сам будинок є бетонним.



Прибудова не може бути повністю самостійним будинком / Фото Archdaily

Перший поверх складається з просторої та світлої вітальні та невеличкої закритої кухні, яка має вхід з тильної сторони будинку.



Тут власники зазвичай приймають гостей / Фото Archdaily

Зовні архітектори зберегли голий бетон, а сама конструкція пов'язана з будинком через доріжку.

До теми: Прозора стеля та пагорби: фото простого заміського будиночка в мальовничому місці

Весь комплекс обсаджений рослинами, що ростуть як всередині приміщення, так і зовні.

Дивіться більше фото стильної прибудови з Іспанії: