Будинок зі спаленого дерева: у Франції оновили помешкання незвичним способом – фото

Одинарний триповерховий будинок в місті Ренн, що у Франції, реконструювали. Під час реновації використали незвичний матеріал для облицювання. Житло стоїть в самому центрі міста та вже прославилось на місцевому рівні.

До реновації будинок був дерев'яним одноповерховим приміщенням. Проте архітектори вирішили добудувати ще два, пише Archdaily.

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Перекриття будівлі та її облицювання зроблені з вигорілого дерева. Така технологія допомагає дереву стати стійкішим до впливу погоди та шкідників.



На цьому місці колись була стара дерев'яна будівлі / фото: Archdaily

Ще однією перевагою випалювання дерева є отримання справжнього чорного кольору.



У вікнах тут замість скла – полікарбонат / фото: Archdaily

Перший поверх тут обшитий металевим профілем чорного кольору. Випалювання відбувалось примітивним способом за допомогою паяльника.



Власники реконструйованого будинку володіють також кількома сусідніми / фото: Archdaily

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Дивіться відео процесу випалювання дерева: