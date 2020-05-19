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Будинок зі спаленого дерева: у Франції оновили помешкання незвичним способом – фото

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Будинок гармонійно вписується в навколишню забудову
Будинок гармонійно вписується в навколишню забудову / Archdaily

Одинарний триповерховий будинок в місті Ренн, що у Франції, реконструювали. Під час реновації використали незвичний матеріал для облицювання. Житло стоїть в самому центрі міста та вже прославилось на місцевому рівні.

До реновації будинок був дерев'яним одноповерховим приміщенням. Проте архітектори вирішили добудувати ще два, пише Archdaily.

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Перекриття будівлі та її облицювання зроблені з вигорілого дерева. Така технологія допомагає дереву стати стійкішим до впливу погоди та шкідників.


На цьому місці колись була стара дерев'яна будівлі / фото: Archdaily

Ще однією перевагою випалювання дерева є отримання справжнього чорного кольору.


У вікнах тут замість скла – полікарбонат / фото: Archdaily

Перший поверх тут обшитий металевим профілем чорного кольору. Випалювання відбувалось примітивним способом за допомогою паяльника.


Власники реконструйованого будинку володіють також кількома сусідніми / фото: Archdaily

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Дивіться відео процесу випалювання дерева: 

 

Автор: Ростислав Струтинський
Теги: Новини Франції Будівництво Дім Власна квартира
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