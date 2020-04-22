Будинок-міст: красиві фото L-подібної резиденції в горах Канади

Будинок-міст розташований у місті Маскока, що у штаті Онтаріо. Вікна помешкання виходять на південний бік озера Йосип – одного з трьох великих водоймищ регіону. Це житло розбиває уявлення про традиційну архітектуру Канади.

Через особливості ландшафту будинок виконаний у формі латинської літери L, пише Archdaily.

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Спальня тут відділена від основної частини будівлі ганком з великими вікнами. План головного житлового крила був розроблений для забезпечення максимальної циркуляції, відкритості та прозорості по обидві сторони будинку.



Будинок став "мостом" між озером та дорогою / фото: Archdaily

Будівля своєю формою вдало обіймає вигнутий гребінь пагорба, на якому розташована. Вхід тут розташований з боку озера.



Дизайн всередині – мінімалізм / фото: Archdaily

Великий та майже прозорий ганок утворює "міст", який охоплює простір між двома крилами, створює поріг між проїзною частиною та озером. Сама будівля ніби зливається зі скелею, що виходить на озеро.

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В штаті Онтаріо багато озер