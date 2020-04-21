Будинок-сарай: у Великобританії звели сучасне житло в сільських традиціях

В долині річки Тайн, що у Великобританії, архітектурна компанія Elliott Architects спроєктувала будинок-сарай. Двоповерхова сучасна споруда має 4 кімнати та увібрала в себе місцеві традиції житлобудування.

На околиці села Нортумберленді весь північний берег всіяний сараями та маленькими будиночками, пише Dezeen.

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Щоб відповідати місцевим будівельним традиціям дах повинен був бути виготовленим із соломи, проте матеріал замінили на сучасніший цинк.



Цинковий дах краще пристосований до погодних умов / фото: Dezeen

Формально, ми обґрунтували цинкову покрівлю через її зв'язок з історією району в гірничодобувній та плавильній промисловості,

– розповів засновник компанії Бен Елліот.



Всередині перший поверх вийшов досить високим / фото: Dezeen

Будинок розділений на два поверхи, половину першого займає вітальня, їдальня та кухня з панорамою на південь. Інша половина містить кабінет та студійний простір.

Вгорі розташовані дві великі спальні, які розділені ванною.



Також будинок має великі вікна / фото: Dezeen

Ми хотіли зробити простір, який по суті відчувався б єдиним, і одноповерховим, а не чітко двоповерховим,

– пояснили в компанії Elliott Architects.



Кухня вийшла досить великою / фото: Dezeen

Блідо-коричневий герметичний тиньк оздоблює внутрішні стіни цього помешкання, створюючи сільську обробку, яка доповнює оголену деревину каркасу даху.

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Це дає простір сирого відчуття, яке ідеально підходить для будинку,

– розповів Бен Елліот.