Будинок-сарай: у Великобританії звели сучасне житло в сільських традиціях
В долині річки Тайн, що у Великобританії, архітектурна компанія Elliott Architects спроєктувала будинок-сарай. Двоповерхова сучасна споруда має 4 кімнати та увібрала в себе місцеві традиції житлобудування.
На околиці села Нортумберленді весь північний берег всіяний сараями та маленькими будиночками, пише Dezeen.
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Щоб відповідати місцевим будівельним традиціям дах повинен був бути виготовленим із соломи, проте матеріал замінили на сучасніший цинк.
Цинковий дах краще пристосований до погодних умов / фото: Dezeen
Формально, ми обґрунтували цинкову покрівлю через її зв'язок з історією району в гірничодобувній та плавильній промисловості,
– розповів засновник компанії Бен Елліот.
Всередині перший поверх вийшов досить високим / фото: Dezeen
Будинок розділений на два поверхи, половину першого займає вітальня, їдальня та кухня з панорамою на південь. Інша половина містить кабінет та студійний простір.
Вгорі розташовані дві великі спальні, які розділені ванною.
Також будинок має великі вікна / фото: Dezeen
Ми хотіли зробити простір, який по суті відчувався б єдиним, і одноповерховим, а не чітко двоповерховим,
– пояснили в компанії Elliott Architects.
Кухня вийшла досить великою / фото: Dezeen
Блідо-коричневий герметичний тиньк оздоблює внутрішні стіни цього помешкання, створюючи сільську обробку, яка доповнює оголену деревину каркасу даху.
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Це дає простір сирого відчуття, яке ідеально підходить для будинку,
– розповів Бен Елліот.