Будинок-терка: як система жалюзі може кардинально змінити зовнішній вигляд житла – фото

У В'єтнамі архітектурна компанія побудувала житло з цікавою системою жалюзі, яка повністю покриває фасад, за винятком дверей аварійного виходу спереду. Броньований зовні будинок має живий атріум, наповнений сонцем та пишною зеленню.

Вигнутий фасад дозволяє проникати природному світлу углиб цього вузького та довгого будинку, пише Archdaily.

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Всередині житла на усіх поверхах висадили багато різноманітних дерев та рослин.



Така структура фасаду була обрана не випадково / фото: Archdaily

"Повітряні цегли" на фасаді, які розташовані неправильними візерунками, забезпечують безпеку, вентиляцію та естетичний акцент.



Всередині росте багато зелені / фото: Archdaily

Ця система також виконує функцію каркасу, який поступово буде покриватися ліанами, в результаті вийде зелена завіса, яка забезпечить тінь та приватність будинку.

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