Будинок у вигляді водоспаду: у В'єтнамі молода пара побудувала креативне житло – фото

У новому районі в'єтнамського міста Хай Дуонг з'явився цікавий житловий будинок. Молода пара побудувала помешкання, фасад якого натхненний водою, що стікає зверху, переплітаючись через кожен камінь та кущ. Металеві решітки зроблені тут у вигляді каскаду, на поверхнях якого висадили зелень.

Молода пара прагнула ненав'язливого простого будинку, який близький до природи та далекий від міської метушні, попри невелику площу ділянки, пише Archdaily.

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Дизайнери були змушені балансувати між побажаннями власника та вимогами будівельних стандартів. Зокрема власники хотіли отримати якомога більше природного світла та вентиляції у власному будинку.



Сходи розташовані якраз за "водоспадним" фасадом / фото: Archdaily

Всього таунхаус має 4 поверхи.



Всередині природне світло забезпечують наскрізні отвори будинку / фото: Archdaily

На першому облаштований гараж, вітальня, кухня та їдальня. Сходи розташовані не посередині будинку, як це зазвичай буває у будинках такого типу, а біля однієї із стін.



Фасадні дерева найкраще видно з вікон на сходовій клітці / фото: Archdaily

Рішення перенести сходи до передньої частини будинку, взявши світло з фасаду, є однією з родзинок проєкту. Також будівля обладнана наскрізними "стовпами світла", які проходять крізь усі поверхи та не мають даху.

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Кухня в квартирі невеличка / фото: Archdaily