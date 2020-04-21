Будинок з контейнерів: неподалік Нью-Йорка сімейна пара побудувала сучасне бюджетне житло – фото

Багатодітна сім'я з трьома дітьми придбали кутову лісисту ділянку в штаті Нью-Йорк. Пара мала обмежений бюджет для будівництва великого приватного будинку, де б вистачило місця на всіх. Тому їм запропонували будинок, який складений з металевих контейнерів.

Сім'я попросила, щоб в будинку було 4 спальні, 3 ванні кімнати, кухня та житлові приміщення. Також власники хотіли мати зони відпочинку всередині та на свіжому повітрі. Проте в умовах обмеженого бюджету такий будинок обійшовся б дуже дорого. Саме тому сім'ї запропонували будинок з відносно дешевих металевих контейнерів, пише Archdaily.

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Експеримент спрацював і дизайнерам вдалось значно скоротити витрати. Каркас зібрали на будівельному майданчику, а пізніше перевезли на ділянку.



Зовні будинок пофарбований в темні кольори / фото: Archdaily

Єдиною проблемою була ширина таких контейнерів, яка становить не більше двох метрів. Саме тому розробники вирішили скласти два таких до купи та вирізати отвори між ними.



Щоб потрапити з першого поверху на другий, треба пройти по широких білих сходах / фото: Archdaily

Єдиний високий дуб, який зберігся на території, відіграє роль точки опори та створює приємні відчуття для усіх, хто заходить в будинок.



Збоку розташований ще один контейнер, в якому розмістили дві спальні / фото: Archdaily

Самі контейнери були встановлені за два дні, а повністю будівництво завершили за два місяці.

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Будинок також має великі вікна / фото: Archdaily