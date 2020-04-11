Будинок з риболовних сіток: інсталяція з Тайвані, яка не залишить байдужим – фото

Митець з Тайвані Ченг Тсунг використав традиційні для регіону риболовні пастки, щоб створити інсталяцію під назвою "Будинок з риболовних пасток". До проєкту запросили долучитись сотні місцевих мешканців, які разом вчились плести сітки.

Про креативну інсталяцію пише Archdaily.

Під час підготовки до створення інсталяції, Ченг Тсунг та його партнери об'їздили їхали вантажівкою та поїхали до чотирьох асоціацій фермерів та навчили сотні жителів плести сітки.



Кілька десятків пасток об'єднались в один "будинок" / фото: Archdaily

Разом вони закінчили понад двісті риболовних пасток і об'єднали їх в одну інсталяцію, яку зробили в парку.



Інсталяцію також вирішили підсвітити зсередини / фото: Archdaily

Після закінчення фестивалю цей грандіозний "будинок" ретельно розібрали та повернули до власників. Кожна сітка мала підпис, який автори ставили за бажанням.



Кожна сітка має підпис автора / фото: Archdaily

Таким чином Ченг Тсунг хотів виділити ремесло, яке помирає на острові, та навчити місцевих мешканців справі дідусів.



Зайти в "будинок" можна також вночі / фото: Archdaily