Будинок зведений з млина: фото будівлі, яку спорудили з вторинної сировини
Молода пара з Іспанії побудувала власне помешкання в місті Ірат з деревини, яка залишилась після демонтажу старого млина. Вийшов дружній до довкілля проєкт з вторинної сировини.
Виготовлення борошна – сімейний бізнес родини подружжя. Вони володіють кількома дерев'яними пшеничними млинами, повідомляє Archdaily.
До теми: Посеред царства гір: фото самотнього будиночка, який збудували над урвищем в Канаді
Місце, в якому стоїть житло, розташоване неподалік невеликого озера та соснового бору. Такі умови ідеально підходять для поєднання архітектури, пам'яті та духу природи в безперервному колі.
Навколо будинку багато зелені / фото: Archdaily
Будинок з модерністською архітектурою всередині має дерев'яні балки, які виконують роль колон. Також, перекриття даху, підлога, меблі та навіть елементи декору зроблені з вторинної деревини.
Надворі є невеличка тераса / фото: Archdaily
Вся структура споруди була розділена з метою оптимізації природних ресурсів.
Дизайн будинку має модерністичний стиль інтер'єру / фото: Archdaily
Вікна облаштовані так, щоб будинок отримував якомога більше ранкового сонця, проте ховається від спекотного полудня. В цей час достатньо відчинити скляні двері, після чого всередині знову буде кімнатна температура.
Цікаво: У США побудували екологічний алюмінієвий будинок посеред лісу – фото
Сосновий ліс видно з вікна спальні / фото: Archdaily