Будинок зведений з млина: фото будівлі, яку спорудили з вторинної сировини

Молода пара з Іспанії побудувала власне помешкання в місті Ірат з деревини, яка залишилась після демонтажу старого млина. Вийшов дружній до довкілля проєкт з вторинної сировини.

Виготовлення борошна – сімейний бізнес родини подружжя. Вони володіють кількома дерев'яними пшеничними млинами, повідомляє Archdaily.

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Місце, в якому стоїть житло, розташоване неподалік невеликого озера та соснового бору. Такі умови ідеально підходять для поєднання архітектури, пам'яті та духу природи в безперервному колі.



Навколо будинку багато зелені / фото: Archdaily

Будинок з модерністською архітектурою всередині має дерев'яні балки, які виконують роль колон. Також, перекриття даху, підлога, меблі та навіть елементи декору зроблені з вторинної деревини.



Надворі є невеличка тераса / фото: Archdaily

Вся структура споруди була розділена з метою оптимізації природних ресурсів.



Дизайн будинку має модерністичний стиль інтер'єру / фото: Archdaily

Вікна облаштовані так, щоб будинок отримував якомога більше ранкового сонця, проте ховається від спекотного полудня. В цей час достатньо відчинити скляні двері, після чого всередині знову буде кімнатна температура.

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Сосновий ліс видно з вікна спальні / фото: Archdaily