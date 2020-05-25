Будівля пивзаводу Карлсберг дивує формами – як виглядає будинок доньки відомого пивовара: фото

Історичну будівлю пивоварні Карлсберг у Копенгагені відкрили після реставрації, окрім цього, зміни чекають не тільки пивзавод, а й цілий мікрорайон поруч. Архітектори зберегли старі будинки, спроєктованих одними з найкращих європейських архітекторів епохи Расмуса Хортшоя.

Новий мікрорайон є водночас унікальним культурно-історичним середовищем та привабливим сучасним районом. Остання робота майстра – будинок Теодори, пише видання Archdaily.

Читайте також: У Швеції перевезуть ціле місто на вантажівках через просідання грунту: фото

Будинок Теодори, названий на честь доньки засновника однойменного пивного заводу Карлсберга, розташований біля знаменитих Воріт Слонів і за матеріалами не виділяється на фоні інших.



Ворота Слонів у Копенгагені / фото: Archdaily

Частина будівельного комплексу – це нове будівництво, частина – використання колишнього дріжджового сховища. Лише одне крило сховища було збережено, і тепер воно займає офісні приміщення з видом на один з невеликих майданчиків міста Карлсберг. Нова частина будівлі – це переважно квартири.



Житлова частина розташована поруч із заводом / фото: Archdaily

Обійшовши будівлю, помітно, що цегла накладена нерівномірно, саме це дозволяє будинку виділятись, але водночас бути максимально адаптованим до мікрорайону. Зберігся й оригінальний фасад складу дріжджів.



Вид на будинок збоку / фото: Archdaily

Вигнута цегла, що ототожнює фасад на північ, була розроблена спеліцальго для проєкту. Криві цеглини надають різноманітні фактури та поступово зникають під дахом.