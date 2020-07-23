Будівельна компанія Tishman Speyer показала неординарний дизайн для житлового хмарочосу в Сан-Франциско, що у США. Нова вежа матиме "закручену структуру", що створить у глядача ілюзію, ніби будинок кружляє навколо своєї осі. Які ще особливості нового проєкту – читайте в матеріалі.

З верхніх поверхів відкривається панорама на "Золоту Браму" – всесвітньо відомий міст, в Сан-Франциско, повідомляє Dezeen. Популярне: 11 метрів ширини: як виглядає один з найвужчих хмарочосів у світі – фото Новий будинок матиме 122 метри та 40 поверхів. Проте його головною особливістю є "закручений" фасад. Вигнуті вікна і тераси разом утворюють зовнішність хмарочоса.

Будівля кидає виклик типовим фасадам / Фото Dezeen Загалом будинок матиме 392 дво- та трикімнатні квартири. Судячи з фото, апартаменти мають білі стіни, дерев'яні підлоги, кухні з темного дерева та світлі ванни.

Всередині будуть вже готові дизайнерські інтер'єри / Фото Dezeen Будинок запропонує своїм мешканцям терасу на даху, фітнес-центр, дитячу ігрову кімнату, конференц-зал та паркінг. Є також магазини, які розташовані першому поверсі.

Вежу розташують неподалік центру міста / Фото Dezeen Студія, яка спроєктувала хмарочос, має офіси в Сан-Франциско, Нью-Йорку та Чикаго. Її заснувала американська архітекторка Жанна Ганг у 1997 році. Ганг була названа журналом Time найвпливовішим світовим архітектором 2019 року. До теми: Ніби вкритий лускою – вражаючий фасад котеджу у Сінгапурі: фото та макет

Будівля гармонійно впишеться в міський ландшафт / Фото Dezeen