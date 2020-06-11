На в'їзді до міста Грац, що в Австрії, місцева компанія з нерухомості побудувала штаб-квартиру у формі куба, який містить 49 менших кубів. Такий дизайн офісу пояснює назва молодої фірми – "CUBEND". Будівля зведена із залізобетону та скла.

Загалом "куб" має сім поверхів, повідомляє Archdaily.

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Серцевина офісу повністю складається зі скла, яку і підтримує бетонна конструкція. Один з боків будівлі затінений спеціальними білими пластинами, в той час як інша повністю відкрита та слугує працівникам як перехідний простір. Втім, затінювати приміщення можна за бажанням.



З південного боку будівля відкрита до сонця / Фото Archdaily

Однією з головних проблем планування простору було задоволення вимог фірми. Зокрема всередині потрібно було помістити: фоє, зону для клієнтів, кімнати для переговорів, відкриті робочі місця, творчі приміщення та соціальна зона для працівників або для корпоративних заходів та лекцій.



Проте за бажанням її можна повністю затінити / Фото Archdaily

Усі вимоги мали бути втілені на семи поверхах та 2465 квадратних метрах.

Будівля містить сходи та кілька ліфтів, також розробники залучили в інтер'єр багато рослин, дах-терасу та балкони.

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Дивіться більше фото офісної будівлі з Грацу: