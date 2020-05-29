Будівля сотні балконів: приклад ідеального житлового будинку для самоізоляції з Флориди – фото

Багатоквартирний житловий будинок в Солн-Айленд-Біч, що неподалік Маямі, проєктували кілька архітектурних та дизайнерських фірм. Будівля має усі необхідні умови для життя в умовах самоізоляції, зокрема жителі кожної з квартир мають доступ до просторого балкону.

З верхніх поверхів будинку відкривається чудовий краєвид на Атлантичний океан, пише Archdaily.

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Вежа має 198 метрів у довжину, а її фасад виконаний повністю зі скла. Будівля розташована під кутом до океану, він має вигнуту передню частину і скошені короткі краї.



Басейн розташований на прилеглій до будинку території / Фото Dezeen

Загалом будівля містить 250 квартир, а вихід до балкона власники мають з кухні. Також тут всередині є тренажерний зал, бар, ресторан, відкритий басейн, ігрова кімната та спа-центр.



В будинку є також маленький кінотеатр / Фото Dezeen

Серед нетипових послуг, мешканці можуть скористатись кінотеатром та приватною кімнатою для куріння.



Дизайн виконаний в пастельних кольорах / Фото Dezeen

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Дизайн кожної квартири тут розроблений італійськими дизайнерами у стилі класичного мінімалізму.