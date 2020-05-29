24 Канал Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Агро Дизайн Інвестиції Нерухомість Смачно Покер Auto Краса Сім'я Освіта Likar Афіша
more

Будівля сотні балконів: приклад ідеального житлового будинку для самоізоляції з Флориди – фото

-
Проєкт став найуспішнішим в місті
Проєкт став найуспішнішим в місті / Dezeen

Багатоквартирний житловий будинок в Солн-Айленд-Біч, що неподалік Маямі, проєктували кілька архітектурних та дизайнерських фірм. Будівля має усі необхідні умови для життя в умовах самоізоляції, зокрема жителі кожної з квартир мають доступ до просторого балкону.

З верхніх поверхів будинку відкривається чудовий краєвид на Атлантичний океан, пише Archdaily.

Вас може зацікавити: Квартири стануть більшими: як коронавірус вплине на вимоги покупців нерухомості – деталі

Вежа має 198 метрів у довжину, а її фасад виконаний повністю зі скла. Будівля розташована під кутом до океану, він має вигнуту передню частину і скошені короткі краї.


Басейн розташований на прилеглій до будинку території / Фото Dezeen

Загалом будівля містить 250 квартир, а вихід до балкона власники мають з кухні. Також тут всередині є тренажерний зал, бар, ресторан, відкритий басейн, ігрова кімната та спа-центр.


В будинку є також маленький кінотеатр / Фото Dezeen

Серед нетипових послуг, мешканці можуть скористатись кінотеатром та приватною кімнатою для куріння.


Дизайн виконаний в пастельних кольорах / Фото Dezeen

Читайте також: Над станцією метро: в центрі Копенгагена з'явилась багатоповерхівка з неформатної цегли – фото

Дизайн кожної квартири тут розроблений італійськими дизайнерами у стилі класичного мінімалізму.

Автор: Ростислав Струтинський
Теги: Будівництво Дім Інновації будівництва
blog_ava
Олександр Кобелєв: батько залізничної архітектури, проєктант будівлі НБУ та громадянин 7 держав
26 травня
 