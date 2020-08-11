Архітектурна компанія Ruta 4 закінчила фабрику під назвою Amairis у гірському селі Сан-Ісідро, яка розташована приблизно за 300 кілометрів на північ від другого за величиною міста в Колумбії – Медельїн. Будівля майже повністю зроблена з бамбуку та є робочим місцем для багатьох працівників.

Студія працювала з жінками громади та організацією в колумбійському місті Перейра, яка пропагує освітні та культурні стратегії, повідомляє Dezeen.

До слова: На курячих лапках: в Еквадорі студент побудував собі віддалене житло в селі – причина та фото

Чітким наміром розробників було використовувати місцеві будівельні матеріали, а саме бамбук, якого в країні дуже багато. Винятком стала лише покрівля, яка тут зроблена з черепиці. Також одна зі стін частково змурована з цегли.



Клімат в Колумбії доволі спекотний / Фото Dezeen

Велика кількість бамбука та сусіднього села з традиційною черепицею разом виглядають органічно, та є символічними елементами,

– розповіли архітектори.

Отвори в стінах працюють як вентиляція / Фото Dezeen

Цікаво, що кожна стіна тут рухома, відповідно в приміщенні можна створити стільки отворів, скільки заманеться. Тож працівники відкривають лише ту частину фабрики, куди напряму не світить сонце.

Читайте також: Три метри в ширину: неймовірні фото вузького приватного будинку з Південної Африки

Бамбук є популярним будівельним матеріалом у тропічних регіонах, де він процвітає, адже відрізняється своєю міцністю та довговічністю.

Дивіться більше фото фабрики одягу з Колумбії: