Будівництво в горах: в Мексиці з'явились будинки, які обіймаються – фото
Тріада – це проєкт трьох будинків у гірському місті Гуанахуато, що в Мексиці. Їхній фундамент залягає на глибину до 16 метрів з нахилом до 30% , який зумовлений похилістю гори. В результаті зовні здається ніби будівлі обіймаються.
Помешкання не користуються популярністю, адже всередині дуже мало місця, повідомляє Archdaily.
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Житло з такими розмірами – це зовсім нова типологія містобудування. Як результат, ці будинки мають екстер'єри, які виготовлені з простих кольорових штукатурок.
Будівництво в горах має свої особливості / Фото Archdaily
Інтер'єри – це простенькі стіни, з дерев'яними підлогами.
Всі кімнати використовуються як багатофункціональні простори / Фото Archdaily
Обмежений простір вчить власників використовувати приміщення максимально ефективно. Також кожен з будинків тут має власну терасу.
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Тераси тепер в будинках стануть популярними / Фото Archdaily