Тріада – це проєкт трьох будинків у гірському місті Гуанахуато, що в Мексиці. Їхній фундамент залягає на глибину до 16 метрів з нахилом до 30% , який зумовлений похилістю гори. В результаті зовні здається ніби будівлі обіймаються.

Помешкання не користуються популярністю, адже всередині дуже мало місця, повідомляє Archdaily. Вас може зацікавити: Фантастичний 31-поверховий житловий будинок на околицях Лос-Анджелесу – фото Житло з такими розмірами – це зовсім нова типологія містобудування. Як результат, ці будинки мають екстер'єри, які виготовлені з простих кольорових штукатурок.

Будівництво в горах має свої особливості / Фото Archdaily Інтер'єри – це простенькі стіни, з дерев'яними підлогами.

Всі кімнати використовуються як багатофункціональні простори / Фото Archdaily Обмежений простір вчить власників використовувати приміщення максимально ефективно. Також кожен з будинків тут має власну терасу. Дивіться також: Будинок із фасадом навиворіт або перлина серед урбанізму – дизайн приватної садиби в Індії

Тераси тепер в будинках стануть популярними / Фото Archdaily