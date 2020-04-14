Бунгало та золота сауна: підбірка будівель з усього світу у вигляді Великодніх яєць – фото
Золота сауна у Швеції, пляжні бунгало в Південній Кореї та мікробудинок у Словаччині – по усьому світу дизайнери та архітектори створюють будівлі у вигляді Великодніх яєць, які особливо актуальними стають напередодні Великодня. Пропонуємо вам підбірку архітектурних проєктів, які зроблені у вигляді яєць.
Архітектурне видання Dezeen пропонує підбірку з восьми проєктів.
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Підбірка з 8 будівель зроблені у вигляді Великодніх яєць
Пляжні бунгало, Південна Корея
Кожен будиночок стоїть на невеликому подіумі та має люки, що ведуть всередину / фото: Dezeen
Ці маленькі будиночки складені з блоків полістиролу, нарізаних у формі яєць, пляжні хатки досить легкі, щоб їх можна було за кілька годин перемістити з пляжу на пляж.
Обсерваторія "Tij Bird", Нідерланди
Сама обсерваторія обгороджена очеретом, та має болотний колір, щоб не відлякувати птахів / Dezeen
Працівники обсерваторії досліджують птахів з будівлі у формі великого яйця, яке розташоване в природному заповіднику Шелехок в Нідерландах.
Еко капсула, Словаччина
Капсулу розробили для комфортного життя посеред гір / фото: Dezeen
Еко капсула – це мікробудинок у формі яйця, який легко транспортувати гелікоптером і скидати куди завгодно. Місця всередині вистачає на двох людей, капсули мають сонячні батареї та вітрогенератор.
Дедалум, Великобританія
Лабіринт ніби складається з майже двох десятків яєць / фото: Dezeen
Дедалум – це надувний лабіринт, створений із 19 взаємопов'язаних куполів у формі яєць. Вхід до повітряного замку лежить через лабіринт сповнений світла, кольорів і звуку.
Фабрика обробітку деревини, Китай
Склепіння та піч зроблені з суцільного бетону / фото: Dezeen
Аркоподібна стеля приміщення зроблена так, щоб закцентувати увагу на яйцеподібну піч в її центрі. Уся фабрика разом з піччю, збудована з бетону.
"Стручки" у формі яйця, Великобританія
Конструкцію використовують в різних куточках країни / фото: Dezeen
Таку конструкцію використовують у тамтешніх в'язницях. Всередині герметичне середовище, яке служить приватним тихим місцем посеред гучного в'язничного гамору.
Такі "стручки" складаються з 8 окремих частин, які без гвинтів швидко збираються в монолітну конструкцію всього за 30 хвилин.
Золота сауна, Швеція
Золоте яйце особливо привабливо виглядає посеред зимового пейзажу Швеції / фото: Dezeen
Дизайнери Бігерт та Бергстрем спроєктували золотисте яйце всередині якого облаштували сауну. Конструкція називається "Сонячним Яйцем", та здатна вмістити до восьми осіб, а завдяки зовнішньому вигляду, стає привабливою пам'яткою.
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Офіс в Голлівуді, США
Навіс над старим паркувальним майданчиком зроблений з жовтих яйцеподібних частинок / фото: Dezeen
Сьогодні тут облаштували офіс, який заповнений зеленню та забезпечує спільні робочі місця одразу для до 250 компаній.