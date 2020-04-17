Бункер з морською панорамою: фото бетонних кімнат старого пансіонату

В Південній Кореї на березі Жовтого моря в старих бетонних кімнатах, які наполовину занурені в піщані дюни, облаштували пансіон. Проєкт назвали "Horizon Earth House".

Власницею будинків планує розміщувати в бетонних кімнатах гостей з усієї Південної Кореї, пише Dezeen.

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Будівлі мають форму куба. Вони обладнані їдальнею, та спальнями, які виходять на море крізь скляні двері. Такий проєкт рятує берегову лінію від руйнування, розповідають в архітектурній компанії.



Будиночки з висоти пташиного польоту / фото: Dezeen

Спосіб розвитку морського узбережжя, який притаманний Кореї, зруйнував природну берегову лінію, а цей проєкт натомість пропонує "ліки" для пляжів,

– розповів представник BCHO Architects.



Бетонні конструкції тут побудовані досить давно / фото: Dezeen

Навколо кімнат спеціально висадили велику кількість зелені, а зі спальні бетонні сходи ведуть на дах кімнати, де також облаштовані тераси.



В кімнатах зроблені великі скляні панорами / фото: Dezeen

З північного боку розташовані затонулі подвір'я, розділеними дерев'яними екранами та видом з вікон на сусідні блоки.

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Перше що ви побачите, прокинувшись тут – море / фото: Dezeen

Ганки зроблені з бетонної покрівлі та увінчані гофрованим металевим дахом.