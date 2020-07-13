Архітектурна компанія The Stack розробила один з варіантів будівництва модульного бюджетного житла. Будинок складається з окремих квартир, які зібрані за межами будівельного майданчика. Такі помешкання є дешевшими за звичайні квартири, але нічим не поступаються їм.

Перший такий житловий будинок звели у Нью-Йорку, повідомляє Archdaily.

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Звели будівлю на невеликій ділянці, скориставшись способами будівництва за межами будівельного майданчика. Такий варіант пропонує прискорений графік завершення робіт та нижчий рівень фінансування проєкту.



Таке житло є соціальним у США / Фото Archdaily

Цей пілотний проєкт пропонує якісне та економічно вигідне житлове рішення для перебудови та заповнення прогалин у старих житлових районах міста.



Всередині квартира нічим не відрізняється від звичайної / Фото Archdaily

Це перший збірний багатоквартирний житловий будинок зі сталі та бетону, який було споруджено в Нью-Йорку. Загалом будинок має 7 поверхів та 28 житлових квартир, а роботи на будівельному майданчику тривали лише 3 місяці.

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Увесь каркас та фасад в будинку – металеві. Однак фундамент будівлі повністю бетонний.

Дивіться фото соціального житла зі США: