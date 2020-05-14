Чому інвестувати в LEV CITY HOTEL вигідно навіть під час пандемії

Навіть попри полегшений карантин сподіватись на відновлення поїздок закордон найближчим часом не варто. Натомість експерти прогнозують серйозне зростання внутрішнього туризму. Одними з найпопулярніших маршрутів українців стануть подорожі до Львова, Києва та Одеси. Саме тому мати у власності готельну нерухомість в цих містах буде вигідно.

LEV CITY HOTEL – це другий в Україні і єдиний у Львові мережевий готель міського типу, де можна придбати номер в приватну власність, щоб отримувати пасивний дохід від 9 800 доларів на рік і більше, повідомляє Дім 24.

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Чому туристичний потік до Львова зросте



Туристів у Львові стане ще більше ніж до пандемії / фото: Unsplash

Внаслідок неможливості літати закордон, бажання українців провести відпустку за межами власного будинку нікуди не дінеться. Саме тому вже сьогодні багато людей планують маршрути подорожі по Україні.

Львів традиційно є популярним для туристів вже багато років поспіль. Так, до пандемії місто відвідувало близько 2 мільйонів туристів щорічно. А після послаблення карантинних обмежень готелі міста будуть переповнені.

Вже плануємо з родиною відпочинок в Одесі, Львові і Карпатах – ми їх дуже любимо. Навіть якщо просто зараз відкрилися б усі кордони світу, я все одно нікуди не полетів би. Зараз час виводити з кризи свої компанії та країну, а не мандрувати світом,

– пише підприємець Василь Хмельницький на своїй сторінці у фейсбук.

За словами бізнесмена, малий та середній бізнес з туристичного сектору цьогоріч матиме нові можливості, адже гроші на подорожі поїдуть в регіони.

Чому варто інвестувати саме в LEV CITY HOTEL



Якщо інвестувати в LEV CITY HOTEL зараз, то можна отримати знижку у 10% / фото: LEV CITY HOTEL

10 хвилин пішки до центру;

2 кілометри від Оперного театру;

2,6 кілометра до залізничного вокзалу;

5,7 кілометра до міжнародного аеропорту імені Данила Галицького;

70 кілометрів до польського кордону.

Ваші гості отримають альтернативний формат житла в центрі за розумні гроші та відразу всі зручності під одним дахом: ресторан, дитячу кімнату, конференц-зал, систему безпеки, та інше.



Вам не потрібно самим займатись управлінням нерухомості / фото: LEV CITY HOTEL

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