Коїмбаторе – місто, в якому розташована будівля. Ця місцевість вирізняється м'яким теплим кліматом протягом усього року. Тим не менш будівля вийшла доволі закритою та монолітною. Так, фасад тут складається з темного гранітного каменю, а інтер'єр вирізняється своєю вишуканістю.

Власниками будинку є сімейна пара, яка багато подорожувала, пише Archdaily.

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Взагалі, корпус будівлі складається з двох чорних бастіонів, які зроблені з місцевого гранітного каменю. Річ у тім, що місцевий граніт відрізняється високою стійкістю завдяки прямому використанню від місця видобутку, до будівельного майданчика. До того ж, його ціна порівняно невисока.



Граніт проходив мінімальну обробку / Фото Archdaily

Існує думка, що кам'яні будівлі служать довше, ніж будівлі з інших матеріалів.



Інтер'єр контрастує з екстер'єром / Фото Archdaily

В цьому будинку у розпорядженні власників величезні кімнати та високі стелі. Ванні кімнати тут зроблені у білосніжному індійському мармурі, усі вікна виготовлені з металу на замовлення. Загалом інтер'єр в будинку доволі вишуканий.

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