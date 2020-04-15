Чудернацький багатоквартирний будинок, що вражає формами – фото та концепція житла у Лондоні

Будинок розташований поруч із головною дорогою на південь від Лондона. Житло містить 6 поверхів, основні кольори – пісочні, пастельні. Команда дизайнерів описує блок з боку дороги, як еволюцію традиційного блоку житла.

У будинку в стилі тенемент, як правило, є маленька кількість квартир на поверсі, вони часто облаштовуються з певним ступенем вертикальності і часто мають досить мальовничу архітектуру. Про це пише видання Deezen.

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У нього є декілька приватних вхідних дверей уздовж краю тротуару, що активізують громадський простір, і багато садів у дворі, балкони та тераси на даху на кожному поверсі, що забезпечує велику приватну приємність для кожної з квартир і дозволяє мешканцям надалі покращувати зовнішній вигляд будівлі.

Що таке стиль тенементЦе тип споруди, що розділяється декількома житловими приміщеннями, як правило, з квартирами або квартирами на кожному поверсі та зі спільним вхідним сходом. Вони поширені в Шотландії.



Будинок вражає своїми чудернацькими формами / фото: Deezen

Вуличний фасад будівлі має форму зиггура, що відступає від дороги, щоб надати кожній квартирі велику відкриту терасу.

Дизайнери проєкту вірять, що мешканці активно використовуватимуть тераси на даху і, можливо, наповнять їх, рослинами чи облаштують місце для відпочинку, адже оживляючи фасади це все більше збагачує зв’язок між будівлею та її обстановкою.



Тераси в будинку ідеально підходять для відпочинку

Форма мезонет також дозволяє житловій площі на першому поверсі бути подвійною, а її основна сторона створює приватний передній двір.

Мезонет у дизайні – що цеЦей термін означає буквально "маленький будинок". Квартири-мезонети розташовані не у великих будинках, а в малоповерхових або в квартирних комплексах середнього розміру.



Пастельні тони гармоніюють із зеленими насадженнями / фото: Deezen

Задня площа пішохідного двору забезпечує тихий простір, вистелений деревами, з бетонними лавками, щоб мешканці могли насолоджуватись відпочинком.