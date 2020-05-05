Чудернацький дім на схилі гір, який будували з допомогою гвинтокрила: яскраві фото

Будівля розташована на краю каньйону Ракітніца, який проходить між горами Височиця та Білашніца у Боснії та Герцоговині. Це одне з небагатьох місць, де пішохідні доріжки перетинають каньйон і з'єднують дві гори. З цього місця відкриваються вражаючі краєвиди тамтешні пейзажі.

Проєкт вигаданий таким чином, щоб продемонструвати кожному відвідувачеві ці краєвиди. Внутрішній простір облаштований, як три платформи, що є одночасно підлогою, ліжками або лавками. Про це архітектурне диво пише тематичне видання Archdaily.

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Дві протилежні платформи з'єднуються до вхідного простору, завдяки чому дев'ять відвідувачів можуть сидіти один навпроти одного.



Вигляд зсередини будинку / фото: Archdaily

Будівлю побудували в умовах обмежених ресурсів та у складних високогірних умовах.

Дивіться відео чудернацького дому:

Основним завданням у будівництві було саме транспортування, і для цього для перевезення будівельного матеріалу на ділянку знадобився військовий гвинтокрил.



Розташування будівлі вражає / фото: Achdaily

Той факт, що один із головних архітекторів – досвідчений альпініст, зіграв вирішальну роль у дизайні біваку, підвищивши якість архітектурного задуму.



До будівництва доклались й волонтери / фото: Achdaily

Архітектори студії "Фільтр" також додали свій внесок у його будівництво на місці разом із членами місцевого альпіністського клубу "Железничар", зробивши це справжнім проєктом, орієнтованим на громаду.