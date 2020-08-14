Виробник рукавичок з латексу Supermax ввів в експлуатацію нову штаб-квартиру в Малайзії, розроблену лондонською архітектурною студією Szczepaniak Astridge, адже попит на продукцію стрімко зріс через пандемію коронавірусу.

У березні 2020 року в Малайзійських виробників рукавичок з латексу було 88,5 мільйонів рукавичок – весь запас Supermax – придбала Британська національна служба охорони здоров'я. Ціна акцій Supermax зросла на 500 відсотків і зробила її власника мільярдером, пише видання Deezen.

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Для того, щоб не відставати від цього підвищеного попиту, виробники вже розпочали будівництво двох заводів, а також нової штаб-квартири в місті Кланг.



При планування архітектор тісно співпрацював із фен-шуй експертами / Фото Deezen

Сітчастий фасад офісу матиме тонкі вертикальні елементи, що перегукуються з тонкими стовбурами дерев.

Ми створили порожнечі та атріуми в рамках плану, щоб додати якомога більше світла. Кожен офіс має вигляд на пишний сад і це повинно позитивно впливати на психологічне здоров'я,

– розповіли архітектори.

Шестиповерхова будівля також міститиме ресторан, виставкові приміщення та бальну залу на 1 тисячу місць, а також офіси, навчальні зали та нижній рівень для парковки. Архітектор також активно працює з з власним експертом з фен-шуй Supermax для того, щоб офіси відповідали цьому принципу.



Довкола приміщення висадять чимало дерев / Фото Deezen

Здавалося б незначні речі стають важливими для фен-шуй – наприклад, розміщення сходів і підйомників під кутом, а не обличчям до входу.



На території офісу запланували створити великі тераси / Фото Deezen

Szczepaniak Astridge був заснований Simon Astridge та Nicholas Szczepaniak у 2019 році. Astridge раніше працював під власним іменем над проєктами, найчастіше це були прибудови до будинків із білими цегляними ілюмінаторами або рожевими бетонними стінами.