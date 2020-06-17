В російському місті Сочі на ділянці в 15 гектарів Лукашенко за бюджетні гроші орендує старий санаторій "Білорусь", на території якого в незмінного президента Білорусі є особиста резиденція. Як виглядає будинок та які скандали точаться навколо нього – читайте в матеріалі.

Ще у 2009 році Білорусь та Росія домовились про взаємну можливість оренди земель на території один одного, повідомляє Kyky.

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Одним з таких місць, яке Білорусь орендує у Росії і є ділянка у 15 гектарів, на території якої з особистого схвалення такого ж незмінного президента Росії, розташована резиденція Олександра Лукашенка. Саме в цій віллі Лукашенко часто проводить свою літню відпустку.



В'їзд на територію є обмеженим / Фото Tut.by

Загалом на території розташовані двоповерхова будівля з гостьовими будиночками, 13-поверховий "Парк-готель", кілька спортивних майданчиків та недобудованих будиночків для гостей. В'їзд на саму територію відбувається через КПП.



Так виглядає сама резиденція очільника Білорусі / Фото Tut.by

Площа резиденції становить близько 3,8 тисячі квадратних метрів, а в експлуатацію її здали у 2017 році.

Скандал

На території, яку Білорусь орендує вже не перший рік, колись проживали мешканці міста. Після підписання угоди людей стали переселяти, а їхнє житло на березі визнавали аварійним і надавали інше, проте в іншій частині міста, та набагато гіршому стані.



На території розміщено багато різних об'єктів / Фото Tut.by

Також, з державного бюджету країни щорічно виділяють 133 тисячі білоруських рублів на оренду ділянки – понад півтора мільйона гривень.

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Апартаменти мають терасу на верхньому поверсі / Фото Tut.by