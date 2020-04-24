Дерева у вікнах: фото п'ятикутного житлового будинку, який "потонув" у зелені

Через економічне зростання у в'єтнамських містах з кожним роком стає все більше багатоповерхівок, та все менше дружніх до навколишнього середовища поселень. Будинок в прибережному місті Ха Лонг руйнує поняття класичної міської архітектури в країні.

Промислове, проте прибережне місто розташоване за 160 кілометрів від столиці країни Ханой, пише Archdaily.

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Житло розташоване на березі моря та гармонійно співіснує з навколишнім середовищем. Основна концепція будинку – створити простір, де люди можуть жити в лісі.



Будинок розташований в мальовничому місці / фото: Archdaily

Будинок збудований у формі п’ятикутника, який має просторові шари внутрішніх та зовнішніх просторів, наповнених зеленню. Така композиція створює тіні та стає частиною подвійного фасаду, який бореться проти спекотного тропічного клімату.



Всі сходи в будинку розташовані зовні / фото: Archdaily

Такий простір пропонує мешканцям нові можливості у повсякденному житті, як, наприклад, обідати всередині чи зовні будинку та водночас відчувати себе у лісі.



Інтер'єр виконаний в мінімалістичному стилі / фото: Archdaily

Стіни спеціально робили суворими та сірими, адже вони вдало контрастують із зеленню. Крім того на даху висадили кілька десятків рослин, що допомогло створити територію в кілька разів більшу, ніж первісну зелену зону на цьому місці.

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Такі будинки добре підходять для тропічного клімату / фото: Archdaily

Крім того, в архітектурній компанії, яка виконала роботи, сподіваються, що схожі проєкти з'являться й у інших країнах з тропічним кліматом.