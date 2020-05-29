Архітектурна італійська студія Network of Architecture побудувала повністю дерев'яне кафе, яке також виконуватиме роль соціального приміщення. Будівля була побудована на місці старого будиночка та є його осучасненою копією.

Приміщення розташоване поряд з озером Вальцер Вейхер, пише Dezeen.

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Дах кафе трохи подовжений над верандою, щоб захистити її від дощу та сонця. Сама будівля є одноповерхова, проте через оптичну ілюзію, яку створює вода озера, вона здається безкінечною.



На озері стоять лише дві будівлі / Фото Dezeen

Приміщення є повністю екологічним та має дерев'яний каркас, який обшитий модриною. Цей тип деревини був обраний не випадково – модрина з часом сіріє. Таким чином, будинок в майбутньому зливається з місцевою архітектурою.



Тераса видовжена на кілька метрів вперед / Фото Dezeen

Фасад буде старіти разом з оточенням, повільно змінюючись від свого бежево-оранжевого кольору до більш природних сірих відтінків,

– пояснили розробники.



Соціальне приміщення розташоване за кав'ярнею / Фото Dezeen

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Окрім кав'ярні, всередині розташоване також соціальне приміщення. Воно служитиме тимчасовим пристанищем для мандрівників.