Ділянка, на якій стоїть споруда, розташована просто посеред кукурудзяного поля. Головні матеріали, які використовувались при будівництві будинку це утрамбована земля та дерево. Більше про експериментальний будинок читайте в матеріалі.

Будівля побудована у Болівії, повідомляє Archdaily.

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Земляні стіни товщиною 36 сантиметрів зроблені у формі літери "U" та матимуть міцну і жорстку конструкцію. Будівництво тут триває в один етап, щоб не залишити стиків.



Глина була взята просто з ділянки / Фото Archdaily

Каркас даху та літньої тераси виготовлений з дерева, а покрівельним матеріалом послужив шифер. Будинок має не ідеально правильну геометричну форму, адже в процесі застигання глина має нерівності та сюрпризи.



Будинок пропонує власникам невеликий ґанок та терасу / Фото Archdaily

Так, структура стіни є результатом самого процесу утрамбовування ґрунту шарами 5-8 сантиметрів. Колір і фактура поверхні випливають безпосередньо із суміші грубого та дрібного ґрунту та піску.



Інтер'єр вийшов доволі просторим / Фото Archdaily

Така робота є доволі клопіткою, адже підготовка, складання опалубки, сантехніки та вирівнювання займає більше часу, ніж утрамбовування самої землі. Троє робітників встигають побудувати один кубічний метр утрамбованої землі на день.



Будівництво триває не один тиждень / Фото Archdaily

Низька вартість сировини компенсується високою вартістю робочої сили, проте спричиняє дуже низький екологічний тягар. Проте глиняні стіни не потребують подальшої обробки та легко ремонтуються.

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Попередньо глину доведеться підготувати / Фото Archdaily