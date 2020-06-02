В Нідерландах архітектори реалізували проєкт "Дюн-хаус". Будівля у формі алмазу стоїть напівзатоплена в дюнах на північному узбережжі острова Тершеллінг. Будинок має незвичну форму та інтер'єр в стилі лофт, а також в ній відсутній класичний дах.

Вхід до помешкання розташований з боку моря, пише Archdaily.

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Місцевий клімат ніби сам ліпив цей дерев'яний алмаз, який здається міцним, проте насправді він є доволі крихким,

– розповів один з розробників.

Будиночок є спіраллю "набережної архітектури", яка повністю виконана з дерева. Загалом будинок має два рівні з гаражем на першому.



Помешкання повторює рельєф землі / Фото Archdaily

Завдяки особливостям дизайну екстер'єру, архітекторам вдалось залучити багато денного світла всередину завдяки скляним вставкам в покрівлю. Також одна зі стін зроблена повністю зі скла.

Інтенсивне використання деревини, застосування методів для уникнення небажаних тепловтрат та встановлення сонячних батарей і каміна, який працює на біомасі, роблять будинок дуже екологічним.

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