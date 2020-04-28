Дерев'яний будинок на колесах, який змінить ваше уявлення про життя в дорозі – фото
Архітектурна студія Studio Edwards перетворила А-подібний деревяний будинок на житло на колесах. Мікро-будиночок зовсім не схожий на типові каравани чи причепи.
У студії хотіли спроєктувати будинок, який більше схожий на сучасне мінімалістичне помешкання, пише Dezeen.
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Як виявилось, житло на колесах має форму літери "А" не просто так.
Будинок має дещо незвичну форму / фото: Dezeen
А-каркас використовує менше матеріалу, ніж звичайні будинки. Це було важливо з урахуванням щодо загальної маси будівлі вона повинна бути достатньо легкою, щоб її можна було транспортувати,
– розповіли представники архітектурної студії.
Місце всередині розділено дуже грамотно / фото: Dezeen
Темного зовнішнього вигляду будинку надає еластична гума, якою натягнули дерев'яний каркас. Чорна гума надає помешканню як естетичності, так і стійкості до погодних умов.
Всередині є все необхідне для комфортного життя / фото: Dezeen
Всередині приміщення розділене на три кімнати. Ванна в центрі плану відокремлює основний житловий і обідній простір від більш усамітненої зони спальні. Кухня оснащена мийкою, холодильником та різними шафами, у ванній кімнаті є душ, туалет та мийка.
Два невеличкі вікна, які розташовані з західного боку, приносять природне денне світло в усі три кімнати.
Попри зовнішню похмурість будинку, всередині досить денного світла / фото: Dezeen
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Засновник архітектурної студії сподівається, що його дизайн допоможе людям заново відкрити для себе просту насолоду життя на свіжому повітрі.