Архітектурна фірма Fenwick-Iribarren оприлюднила відео та фото ще одного зі стадіонів, які зводять в Катарі до Чемпіонату світу з футболу 2020 року. Нова арена побудована в столиці країни та вміщає понад 45 тисяч глядачів, а зовні нагадує діамант.

Education City Stadium – офіційна назва майбутнього стадіону, який розташовується в оточенні найкращих університетів столиці Катару – Дохи, повідомляє Dezeen.

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"Освітній" стадіон є одним з 8 майданчиків, які прийматимуть світову першість вже за два роки. Фасад арени виготовлений з трикутних елементів, які формують арабську архітектуру і покликані відбивати сильне сонячне світло країни.



Пластини повинні захищати глядачів від палючого сонця / Фото Dezeen

Як і алмази, дизайн стадіону символізує якість, довговічність та стійкість – і має стати безцінним для майбутнього країни,

– розповів представник комітету Катару з питань спадщини.



Сидіння тут пофарбовані в зелено-білі кольори / Фото Dezeen

Арена розташована поблизу метро в Досі та обладнаний світлодіодним освітленням. Будували його з матеріалів з низькою токсичністю, та на 29 відсотків з вторинних матеріалів.



Так арена виглядатиме вночі / Фото Dezeen

Після проведення чемпіонату половину місць планують здемонтувати та передати стадіон в управління студентському містечку.

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Дивіться відеопрезентацію стадіону в Катарі: