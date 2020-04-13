Дихаючи природою: у Франції побудували сучасний дерев'янний гостьовий будиночок – фото

La Petite Maison – це будинок для відпочинку в місті Гітіньєр, що на заході Франції. Будівля зроблена з дерева, та призначена для розміщення до двох гостей. Сам будиночок має лише 36 квадратних метрів.

Повністю дерев'яний будинок з такими ж меблями побудувала архітектурна студія "2m26", пише Dezeen.

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Будівля розташована подалі від житлових будинків та оточена полями, лісами та садом. Студія архітектури та меблів спроєктувала будинок та більшість меблів з ялини Дугласа, яка поширена в цьому регіоні.



Конструкцію легко монтувати / фото: Dezeen

Будинок побудований так, щоб його можна було легко розібрати, а матеріали піддаються переробці.

Граючи з двома шарами розсувних дверей та віконниць, ми забезпечуємо гостям повну відкритість, та водночас інтимність,

– розповіли в студії.



Одна з частин будинку має розсувний дах / фото: Dezeen

Кілька міцних бетонних стовпів трохи підіймають будиночок над землею. Всередині є чотири кімнати, розділені рухомими дверима та екранами. Коли вони повністю відчиняються, то дозволяють природному світлу потрапляти в будинок.



Також тут є ліжко та невелика ванна / фото: Dezeen

З меблів в гостьовому будиночку є триногий круглий стіл, такі ж стільці і пара низьких крісел з високими спинками.

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Будиночок повністю зроблений з дерева / фото: Dezeen

Також всередині є невелика ванна кімната, яка оснащена раковиною, туалетом і душем.