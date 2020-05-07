Дім, посеред якого росте дерево – нестандартний проєкт японських дизайнерів

Приміщення для галереї та головного офісу одягу знаходиться у Японії, посеред садів. І це гарна локація через велику кількість зелених насаджень та приємний ландшафт довкола.

Дизайнери сподіваються, що будівля зможе вписатися в природу, зберігаючи при цьому власний стиль, пише Archdaily.

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Як зазначають дизайнери, вони зробили акцент на покрівлі задля того, аби будинок не виділявся, а навпаки –міг вписатись у довколишній ландшафт.



Зона для відпочинку розташована посеред будинку / фото: Archdaily

Вони спроєктували спеціальний отвір у даху та посадили там дерево – все для того, аби облаштувати зону для відпочинку та прийнятті сонячних ванн.



Місце розташування будинку – вишневі сади / фото: Archdaily

Таким чином, будиночок може вписатись у ряд вишневих дерев, що оточують місце розташування об'єкту та гори. Розробники певні, що будівля стане символом міста і буде близька людям, що намагаються стати одним цілим із природою.