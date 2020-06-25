Чилійська студія архітектури Larrou спроєктувала готель біля поля, де в Патагонії пасуться вівці з дерев'яних кабін, які збирали на місці. Готель Aka Patagonia розташований на сільській ділянці на північ від Пуерто-Наталес, чилійського портового міста на півдні Патагонії.

Елементи, які утворюють шість кабін для гостей та спільну зону, були виготовлені окремо перед транспортуванням та збиранням на ділянці. Кожен модуль будується на пальових фундаментах, щоб мати найменше шкоди для довкілля, передає видання Deezen.

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Каюти для гостей мають односхилі дахи, а їдальня має перевернутий дах, утворюючи неправильну лінію даху, якщо дивитись на загальну концепцію.



Їдальня у готелі спільна / фото Deezen

Бліда деревина з дерева ленги покриває стіни та дах і утворює настил доріжки. Деревина залишилась необробленою, задля природного старіння.

Старіння матеріалу є ключовим аспектом проєкту: досягнення злиття між побудованим середовищем та ландшафтом,

– додав архітектор.

Хоча на фасадах кабін немає отворів, ззаду є великі вікна зі скляними дверима, які відкриваються на приватні палуби. Звідси гості можуть насолоджуватися краєвидами.



Будиночки побудовані з місцевого дерева Ленгу / Фото Deezen

Деталі в номерах готелю включають темні, металеві настінні світильники, білі простирадла та декоративний текстиль. Дерев'яні меблі також прикрашають загальну зону, включаючи довгий обідній стіл та сидіння у вітальні.