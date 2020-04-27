Дивні форми та яскраві кольори: збірка проєктів шведського архітектора Герта Вінгерда – фото

Один з найвизначніших архітекторів Швеції Герт Вінгерд вважається сміливим митцем, який не цурається використовувати екстраординарні форми та яскраві кольори в своїх архітектурних проєктах. До вашої уваги кращі проєкти шведського генія.

Свою архітектурну роботу Герт Вінгерд розпочинав в компанії Olivegrens Arkitektkontor. Сьогодні Герт є власником своєї архітектурної фірми Wingårdh Arkitektkontor, пише Archdaily.

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За час своєї роботи швед отримав багато премій та нагород в сфері архітектури. Роботи Герта відомі як на батьківщині так і закордоном.



Один з корпусів Стокгольмського медичного університету / фото: Archdaily

Саме він працював над розробкою проєкту посольства Швеції в Берліні та у Вашингтоні. Вінгерд долучився до роботи над шкільними та соціальними будівлями, та різноманітними комерційними замовленнями.

В останнє десятиліття Вінгерд почав розробляти більш стилістичну естетику, часто впроваджуючи сміливі кольори, геометричні візерунки та різко нахиляючи стіни у своїх проєктах для масштабних торгових центрів чи університетських будівель.



Так виглядає офісна будівля в Гетеборгу / фото: Archdaily

Герт Вінгерд також викликав певну суперечку у своїй країні. Його вежа Вікторія (2011) – одна з найвищих будівель столиці Швеції. Проєкт для 237-метрової 75-поверхової вежі на півдні Стокгольма був заморожений після відкриття. Причина – будівля може не відповідати вимогам зонування.

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