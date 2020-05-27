Дизайнерський хол і скандинавські цінності: 6 особливостей нового ЖК HYGGE

Театр починається з гардеробу, а житловий комплекс з холу. Важливим індикатором надійної та виправданої інвестиції у власну квартиру може бути звичайна, на перший погляд, банальність – хол. Проте саме сюди ви заходите після важкого робочого дня, та тут зустрічаєте гостей. Очевидно, що кожна дрібниця в холі повинна створювати справжній комфорт в стилі Хюґе та бути ретельно продуманою.

Купуючи квартиру, варто звертати свою увагу навіть на найменші дрібниці, повідомляє Дім 24.

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Одним з житлових комплексів, який здатен задовольнити навіть найприскіпливішого покупця, є ЖК HYGGE 148 від девелоперської компанії Lev Development.

Чому варто вибрати саме ЖК HYGGE 148

Дизайнерський хол



Окрасою холу є брендована стіна / Фото Lev Development

У дизайні холу цього житлового комплексу використовувались зносотійкі матеріали. Серед іншого, це плита, яка зовні нагадує дерево, а також зносотійка фарба на стінах у зонах максимальної прохідності людей.

Дизайнерській студії SAVYTSKYYdesign, яка займалась облаштуванням приміщення, вдалось поєднати динамічну геометрію приміщень, але при цьому зберегти баланс з концепцією спокійного житлового комплексу. Безумовно вам сподобаються люстри в атріумі і елементи підсвіток, які імітують зорепад. А для забезпечення відчуття свіжості та легкості, всередині вас щодня зустрічатиме зелень.



Зелень створить затишок у холі / Фото Lev Development

Родзинкою дизайну холу є поручні червоного кольору, які чудово підтримують червоний акцент та вдало перегукуються з фасадом. У проєкті дизайну передбачено місце для розташування дитячих візків, паркінг велосипедів та місце для зарядки електросамокатів.



Власники велосипедів чи електросамокатів теж будуть задоволеними / Фото Lev Development

Інтер'єр квартир

Окрім просторів спільного користування, ЖК HYGGE 148 — це сучасний житловий комплекс від проєктної Майстерні Бєляєвих, в якому подбали про оригінальний інтер'єр кожної окремої квартири

Паркінг

Щоб забезпечити комфорт майбутніх мешканців та безпеку для дітей на території житлового комплексу відсутній наземний паркінг. А для власників автомобілів передбачений зручний дворівневий паркінг.

Заняття спортом



Діти теж матимуть місце для розваг / Фото Lev Development

На території ЖК HYGGE 148 з'являться вуличні тренажери, щоб дорослі тримали тіло в тонусі. Для малечі буде створений дитячий майданчик.

Місце для барбекю

Кожен мешканець зможе скористатись спеціально облаштованою зоною для барбекю з майданчиком для приготування страв на відкритому грилі.

Невисокі будинки



Невеликі будинки змусять вас забути про міську метушню / Фото Lev Development

Втомилися від будинків-мурашників та мрієте жити в спокої? ЖК HYGGE 148 розрахований на 6-7 поверхів, а загальну атмосферу доповнюватиме розвинута інфраструктура житлового комплексу.

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Що таке життя в стилі Хюґе?Це скандинавське слово, яке означає благополуччя та сьогодні перетворилось на стиль життя багатьох жителів Данії. Хюґе характеризується запахом рідного дому, єднання з близькими людьми, спокоєм і безтурботністю. В інтер'єрі стиль проявляється у декоруванні: дерев'яні меблі, книги, пледи, кераміка, свічки та подушки. Проте головною рисою Хюгге є ваше сприйняття навколишнього світу та гармонія з ним.