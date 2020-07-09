Будівля Вілла Тонден створена спеціально для втечі від міської метушні та відпочинку з друзями на природі. Заміський будиночок ідеально вписується в сосновий ліс через своє дерев'яне оздоблення. Споруда складається з трьох з'єднаних між собою будинків та має мінімалістичний інтер'єр.

Цей будинок оснащений всіма зручностями, необхідними для комфортного відпочинку з родиною та друзями. З усіх куточків будівлі відкривається приголомшливий вид на навколишню природу, повідомляє Archdaily.

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Входи до будівлі оснащені розсувними дверима, а навколо котеджу є кілька терас.



Панорамні та дахові вікна разом з терасами вказують на призначення будинку / Фото Archdaily

Зовні будинок облицьований деревом, щоб виглядати гармонійно посеред лісу. Всередині вітальня утворює серце споруди, запрошуючи на обіди або теплі та затишні вечори біля каміна.



Цікавою також є структура приміщення, яке об'єднало три окремі будиночки / Фото Archdaily

В головній спальні є власна ванна кімната та велике вікно, звідки відкривається непорушний вид на навколишній ліс. В іншій спальні розмістили чотири вбудованих двоярусних ліжка, які також пропонують панораму природи.



Розсувні двері покликані надати простору більше зв'язку з природою / Фото Archdaily

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На горищі також розташовані кілька гостьових приміщень з невеличкими віконечками, щоб спостерігати за зірками та вершинами дерев. Таким чином, кожен простір має унікальний зв'язок із навколишньою природою.



В коридорі котеджу навіть є місце для читання / Фото Archdaily