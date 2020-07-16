За час карантину багато міських мешканців в усьому світі переоцінили свої житлові умови. На основі опитувань компанії Fast Company, виявилось, що з початку карантину майже 40% міських мешканців обдумували переїзд за місто. Пропонуємо вашій увазі 5 кращих проєктів мініатюрних будинків з усього світу.

В результаті пандемії, сьогодні ми спостерігаємо збільшення рівня зацікавленості в таких мініпомешканнях, повідомляє Archdaily.

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5 кращих ізольованих мінібудинків з усього світу

Bear Run Cabin / США



Одна зі стін будинку тут зроблена з напівпрозорого пластику / Фото Archdaily

Розташована у США біля північно-західного передгір'я Каскадних гір, ця скромна споруда була створена, щоб послужити власнику місцем для сховку від карантинних обмежень. Приміщення оточене доволі високими гірськими вершинами, а сам будинок має все необхідне для комфортного проживання.

Rolling Huts / США



Такі будинки стоять майже на метровому підвищенні / Фото Archdaily

Набір будиночків стоїть на невеличкій платформі, які разом можуть вмістити всю сім'ю власників та відвідувачів. Rolling Huts розташований на кілька метрів вище від кемпінгу, та має високотехнологічний дизайн.

Encuentro Guadalupe / Мексика



Будівлі тут розташовані просто на схилі гори / Фото Archdaily

Цей набір із двадцяти окремих готельних номерів розташований у винному регіоні Мексики. Вони розташовані на території виноградника площею 99 гектарів. Тут є виноробний завод, а поряд житловий масив.

On Mountain Hut Cabin / Швейцарія



Цей будиночок обладнаний каміном всередині / Фото Archdaily

На Піку Лунхін (швейцарські Альпи), який відомий як "Дах Європи", розташований гірський будиночок. Поряд є невелике альпійське озеро, а дістатись до помешкання можна лише пішки. Висота тут майже 2500 тисячі метрів над рівнем моря. Всередині просторий будиночок повністю обрамлений фанерою та містить кілька невеличких столиків.

DD16 / Росія



Такі будинки можуть бути розміщені на будь-якій водоймі / Фото Archdaily

​До слова: Для відпочинку з друзями: фото сучасного дерев'яного будиночку посеред лісу

DD16 – прототип модульного компактного будинку, який був виготовлений для встановлення у віддалених місцях та екстремальних умовах. Будинок складається з 2 окремих частин, які виготовляють на фабриці. Цей прототип розташований просто на озері неподалік Москви.