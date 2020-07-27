Поки в Україні доволі кволо вигадують як вирішити проблему зі сміттям, в країнах Європейського Союзу сміттєпереробні заводи стають справжніми перлинами міст. Адже якщо завод потрібен, то чому ж він повинен псувати ландшафт чи міський пейзаж? До вашої уваги 5 найкрасивіших сміттєспалювальних заводів Європи.

Хоч усі фабрики в рейтингу спалюють сміття, до атмосфери потрапляє лише чисте повітря, повідомляє Дім 24.

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Численні системи фільтрації та використання відходів у інших сферах – основні засади екологічності цих заводів.

5 найкрасивіших заводів Європи

Сміттєспалювальний завод Шпіттелау / Відень, Австрія

Колись завод був сірим та непримітним, проте у 1987 сталася масштабна пожежа. Саме після неї завод став ще й красивим з архітектурного погляду. Так, на стінах з'явились розфарбовані вікна, частина з яких несправжні, а на кутах будинку та головній вежі золоті кулі. На поверхах та на даху були висаджені зелені насадження та дерева.



Завод має 4 етапи спалювання сміття / Фото Вікіпедія

Amager Bakke / Копенгаген, Данія

Сміттєспалювальний завод Копенгагена не лише допомагає населенню міста впоратись з відходами, але і є красивою спорудою, яка ще й виконує роль курорту. Так, на даху будівлі минулого року запрацювала лижна траса. Цей та сусідній завод покликані зробити данську столицю вуглецево нейтральним містом вже до 2025 року.



Будівництво коштувало 3,5 мільярда данських крон / Фото Вікіпедія

Сміттєспалювальний завод в Оберхаузені / Захід Німеччини

Колись будівля виконувала роль електростанції, що виробляє енергію для гірничодобувних підприємств. Проте сьогодні шахти в Рурській області закриті, тож завод повністю перебудували та оснастили усіма можливими сучасними технологіями.



Сміттєспалювальний завод постачає енергію для місцевих мешканців / Фото Вікіпедія

Завод у Джубіаско / південь Швейцарії

Цей завод спалив перше сміття у 2009 році. Розташований посеред типового місцевого гірського ландшафту в італомовному кантоні Тічіно, що на півдні Швейцарії. Така будівля точно припаде до душі всім поціновувачам монументальної архітектури.



Завод також є доволі екологічним / Фото DW

Завод у Франкфурті-на-Майні / Західна Німеччина

Будівлю вперше ввели в експлуатацію ще у 1960-х роках, проте завод кілька разів зазнавав реновації, адже постійно виходили нові екологічні норми. Родзинки екстер'єру приміщення сьогодні додає його 110-метрова труба, де на всю довжину з'явилось зображення дракона, що став улюбленцем фотографів.

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Раніше завод на фотографіях Франкфурта-на-Майні старались уникати / Фото DW