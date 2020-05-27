Дві вежі та будинок-плінтус: вражаюча архітектура у Нідерландах: фото

Перша фаза проекту "Лоренц" на привокзальній площі в Лейдені завершена. Лоренц Лейден складається з композиції з трьох веж світлого кольору різної висоти на верхній частині будівлі. На першому етапі реалізовані перші дві вежі та нижня будівля.

Вежі мають злегка блискуче алюмінієве фасадне облицювання; найвища вежа кольору шампанського та нижня – бронзова, пише видання Archdaily.

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Обидві вежі увінчані двома поверховими рівнями, з яких відкривається чудовий вид на місто. Темночервона будівля розміщує студії та комерційні приміщення, такі як штаб-квартира Heineken та Brewpub, які відкриють пізніше.



Архітектурний проєкт будинку / фото: Archdaily

Щоб підкреслити різницю у використанні та орієнтації, будівля плінтуса складається з двох чітко виражених фасадів: бетонний каркас з видом на площу та композиція з цегляної кладки та білих бетонних рамок вікон вздовж житлової вулиці.



На даху будинку-плінтуса розташовані тераси / фото: Archdaily

Дах червоної будівлі покритий зеленим кольором, на даху також розміщені тераси для сусідніх квартир. У будівлі також розташована автостоянка та найбільша громадська парковка для велосипедів у Лейдені.