Засновник Aliexpress Джек Ма володіє найдорожчим будинком Азії: фото таунхаусу

Кілька років тому стало відомо, що китайський мільярдер та засновник компанії Alibaba Джек Ма придбав чотириповерховий будинок на горі Вікторія, що є найвищою точкою Гонконгу. Престижний таунхаус обійшовся найбагатшій людині Азії у 1,5 мільярда фунтів стерлінгів. Витратитись також довелось і на ремонт.

Особняк розташований за адресою Barker Road, 22, та був зведений ще у 1949 році, повідомляє Дім 24.

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Саме історична цінність будівлі і престижність району так вплинула на ціну. Будинок площею 9 890 квадратних метрів був раніше резиденцією бельгійського консула та неодноразово піддавався реставрації.



Будинки на цьому пагорбі дорожчі ніж в центрі Гонконгу / фото: South China Morning Post

В результаті вийшло, що Джек Ма заплатив 150 тисяч фунтів стерлінгів за кожен квадратний метр будинку, що й зробило його найдорожчим в Азії.



Тераси відкривають краєвид на місто та майже увесь Гонконг / фото: Hong Kong Free Press

Місце розташування будинку Джека Ма:

Як виглядає будинок Джека Ма

Екстер'єр



Невідомо скільки коштував ремонт / колаж: Hong Kong Free Press

Зовні будинок має непримітний сірий фасад та тераси на кожному поверсі, які дозволяють власнику побачити майже весь Гонконг. Під'їзд до таунхаусу зроблений на задньому дворі. Там же і розташований гараж. Поруч з будинком розташований приватний сад розміром 1858 квадратних метрів.

Інтер'єр



З боку в'їзду будинок має два поверхи / колаж: Hong Kong Free Press

Відомо, що всередині найдорожче помешкання Азії має три ванні кімнати та сім віталень, проте актуальних фото інтер'єру немає. ЗМІ пишуть, що в планах мільярдера є добудувати додатковий поверх.

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Гонконг сьогодні є густонаселеним / фото: Hong Kong Free Press