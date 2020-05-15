Джунглі за вікном – нестандартний проєкт будинку в урбаністичній частині Сінгапуру: фото

Загальна площа будинку 104, 5 метра – пілотний проєкт дизайнерів, який покликаний берегти природу, а тим паче, якщо на вашому балконі цілий сад. Будівля неабияк вирізняється серед усіх довкола, в першу чергу через незвичний колір та проєкт.

Будівля розташована в історичному районі Сінгапуру Орхард-роуд та на замовлення компанії Swire Properties, пише видання Archdaily.

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Багатоповерхівка спроєктована так, що нагадує лезо: прості вертикальні прямолінійні стіни з тонкими вікнами утворюють гострі кути.



Будівля, від якої віє джунглями / фото: Archdaily

Окремо варто відзначити балкони, які густо наповненні зеленими насадженнями та забезпечують конфіденційність кожному із мешканців квартир – їх у будинку 20. Нетрадиційні бетонні стіни створюють враження тривимірної текстури.



Мушлі-балкони прийшли на заміну стандартним рішенням / фото: Archdaily

Дизайнери мріяли створити будівлю, яка мала б нерозривний зв’язок із природою. Проєкт резиденції є уособленням "міста в саду" та вплітається у дерева та численні зелені насадження, що на вулицях Сінгапуру.



Кінцева мета архітекторів – комфорт / фото: Archdaily

Приємною особливістю будівлі є велика кількість висячих садів на своїй території – це допомагає зберігати мантру, яку встановили архітектори.