Еко-стиль у дизайні інтер'єрів: головні правила та акценти

Мода на еко тільки набирає оборотів. Вона виникла у відповідь на тотальну глобалізацію, пришвидшення темпів життя – і як наслідок, хронічну перевтому та напругу, що супроводжують сучасну людину. Повернення до коріння, до природи та натуральності дизайні інтер'єру квартир, будинків і громадських приміщень – ось що рятує сьогодні жителів великих міст.

Кольори та світло

Еко-стиль передбачає природні кольори – натуральні, спокійні і приємні для очей. Наприклад: бежевий, блакитний, сірий, пісочний,вершковий, колір натуральної деревини та трави тощо. Загалом гамма повинна бути максимально наближеною до природньою – подивіться на колір неба, землі, каміння, піску, води, полів та дерев.

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Чудово працює класичний білий – як символ чистоти, колір хмар та чистого снігу. Особливо у поєднанні із темним деревом, блідо-блакитним кольором неба чи зеленим кольором молодої трави. Загалом для цього напряму у дизайні притаманні усі відтінки а-ля натюрель. І навпаки – тут ніколи не зустрінеш занадто яскравих, штучних, кислотних відтінків.

Світла має бути багато / Фото з відкритих джерел

Важливими для еко-стилю є також простір і максимально наближене до природного світло. Чудово, якщо у квартирі великі вікна – як ні, то електричне має бути з жовтуватим теплим відтінком.

Матеріали

Використовують тільки матеріали природного походження – деревина, метал, натуральний камінь, скло, кераміку. Пластикові вироби неприйнятні. Візитівкою еко-стилю є саме деревина – і чим менше вона оброблена, тим краще.

Наприклад, підлога у еко-стилі може бути виконана з натурального каменю або теракотової плитки природних відтінків. Класичний варіант – дерев’яний паркет, основою для якого може стати не тільки традиційна деревина, але й бамбук. Поєднуючи темні і світлі породи деревини, можна поекспериментувати із зовнішнім виглядом підлоги. А ось найекономніший варіант – ламінат, що імітує натуральну деревину.

Деревина із мінімальною обробкою – чудова база для еко-стилю / Фото з відкритих джерел

Стіни також часто оздоблюють дерев’яними панелями або простими однотонними паперовими шпалерами – жодних великих малюнків! Також майже класичними стали штукатурка білого або кремового відтінку, оздоблювальний камінь або коркове покриття. Більш екзотичним варіантом є очеретяні шпалери та річковий камінь. У кухні та ванній використовують керамічну плитку – як для підлоги, так і для стін. Ліпнина чи пишні карнизи для еко-стилю недоречні. Натомість варто подумати про дерев’яні балки – вони стануть чудовим рішенням для світлої стелі.

Дерев'яною може бути навіть стеля / Фото з відкритих джерел

І пам’ятайте: ніякого пластику, бетону чи хрому – вони асоціюються із стилем хай-тек, притаманним промисловим та офісним приміщенням. Міжкімнатні двері, віконні рами – все має бути з деревини.

Меблі та декор

Важливим є не лише матеріал, з якого вироблені меблі, але й форма. У еко-стилі перевагу віддають простим лініям і грубуватій обробці – вони підкреслюють природну фактуру матеріалу. ДСП і МДФ, звичайно, намагаються імітувати дерево, проте краще меблі з натуральної деревини, а ще краще – цілісного масиву. До речі, кухонні стільниці з мармуру або природного каменю – ідеальний варіант для такого інтер'єру.

Плетені крісла – чудове рішення / Фото з відкритих джерел

Ще одне чудове рішення – плетені з лози або ротанга крісла, кошики та скрині для речей. Інтер’єр у стилі еко також чудово доповнять глиняний посуд, килимки з натуральної вовни, лляний текстиль, бамбукові ролети. Головне – не забувайте про почуття міри. Не можна перенасичувати інтер'єр декором, яким би "правильним" він не був.

Рослини чудово доповнять дизай у стилі еко / Фото з відкритих джерел

Не забувайте, що завдання еко-стилю у міській квартирі – створити куточок природи, в якому можна відпочити від сірості асфальту та бетону. Тому важливим елементом декору є живі рослини – обов’язково у кам’яних, дерев’яних або традиційних керамічних горщиках. Ніякого пластику!