Численні кліматичні активісти закликають архітектурну компанію Foster + Partners вийти із суперечливого проєкту нового приватного аеропорту в Саудівській Аравії. Тут за кілька років планують звести розкішний курорт для "найбагатших туристів світу".

Курорт матиме назву Амаала та розташується на березі Червоного моря, повідомляє Dezeen.

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Відома архітектурна компанія Foster + Partners тут проєктує один із терміналів та диспетчерську вежу. Натомість екологи відмовляють архітекторів працювати над "розширенням авіації", поки ця галузь не стане вуглецево нейтральною.



Так виглядатиме аеропорт за кілька років / Фото Dezeen

Минулого місяця проєктанти "Amaala" представили дизайн для міжнародного аеропорту на величезному курорті, який розкинеться на території 4 555 квадратних кілометрів в природному заповіднику "Принц Мохаммед бін Салман".

Очікується, що аеропорт поряд з розкішним курортом, відкриється у 2023 році та обслуговуватиме мільйон пасажирів на рік.

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Розташується курорт Амаала на північно-західному узбережжі Саудівської Аравії та матиме 2500 готельних номерів і понад 800 вілл та інших об'єктів нерухомості, а також 200 розкішних магазинів, що розкинуться між трьома окремими містечками (Triple Bay, Coastal Development, The Island).