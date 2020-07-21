Garden House – житловий будинок у Лондоні, який будували як "підвісний" кошик з квітами. Раніше тут була одноповерхова майстерня, яку будували лише як придаток до старого вікторіанського будинку. Після ремонту всередині стало більше світла та простору, а сама будівля набагато екологічнішою.

Саму майстерню побудували ще в середині 90-років самі власнику будинку, повідомляє Archdaily.

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Сама будівля є цегляною, а всередині дизайнери використали старий дизайнерський прийом, за яким білосніжний інтер'єр розбавили деревом. Тому будівля стала набагато затишнішою ніж раніше.



В дах вбудовані також мансардні вікна / Фото Archdaily

Тепер окрім майстерні тут розташовані також кухня, їдальня, спальня та вітальня.



Майстерня тут облаштована на новоутвореному другому поверсі / Фото Archdaily

Проте найцікавішим тут є саме дах, який схожий на піраміду Кукулькану. Тут на кожній "сходинці" лежить декоративний білий камінь та ростуть різноманітні рослини.

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