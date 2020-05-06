Екологічно та з вишуканою простотою – фото та архітектура будинку в Лос-Анджелесі

Загальний стиль – плаваючі, перекриті горизонтальні плити підлоги та даху, що створюють нестандартний вигляд, без масивних стін чи зовнішніх конструкцій. Цей будинок, наче витесаний із дерев, які ростуть поруч.

Крутий підхід знизу веде до входу через освітлений майданчик, що підіймається через підземний гараж та критий водоспад, що впадає у двір перед тим, як вийти в центр житлового приміщення, пише Archdaily.

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Інтер'єр просторий – будинок не загромаджений стінами. Сучасні віяння у будинку проявляються в поєднаннs сталевих стовпчиків використанні деревини та вапняку на підлозі та стіні. Деякі з особливостей, такі як вирізи на даху, були враховані та використані на стелях в будинку.



Дизайн будинку не спотворює довколишній ландшафт / фото: Archdaily

Відповідно до великого досвіду дизайнерської групи в розробці безшовних житлових приміщень відкритого типу та відкритого плану дуже схожі на ті, що в Лос-Анджелесі. Автори задумали серію віталень, з'єднаних з великими критими відкритими терасами.



Вид з тераси дому / фото: Archdaily

Ці відкриті простори в свою чергу обгороджуються великим хвилеподібним басейном та пишним ландшафтом по периметру.



Всередині чимало простору / фото: Archdaily

У відповідності з принципами, взятими з Будинку Шталь та будинків у Лос-Анджелесі, які були побудовані між 1945 та 1966 роками, розподіл зовнішнього простору максимізує потенціал клімату, який є жарким, з'єднуючи сучасну архітектуру з втраченим аспектом модерністської спадщини.